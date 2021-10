71 migranten gered voor Franse kust

Bij twee reddingsoperaties hebben de Franse autoriteiten in de nacht van maandag op dinsdag 71 migranten, onderweg naar het Verenigd Koninkrijk, uit bootjes gehaald. Dat melden de Franse autoriteiten dinsdag. Een eerste bootje werd nabij Duinkerke in moeilijkheden gemeld. Aan boord waren 38 mensen. Toen het schip met de geredde migranten terug wilde keren naar de haven van Duinkerke, werd het opgeroepen voor een tweede, gelijkaardige operatie. Op dat bootje zaten 33 migranten. De in totaal 71 vluchtelingen werden overgedragen aan de grenspolitie. Zaterdag werden voor de kust van de Franse regio Pas-de-Calais ook al 39 vluchtelingen gered. Sinds eind 2018 is het aantal oversteken van het Kanaal gevoelig toegenomen. “Dit jaar gaat het, tot eind augustus, al om zowat 15.400 migranten die de oversteek waagden”, zegt de Franse maritiem prefect Philippe Dutrieux. Van die groep zijn er 3.500 “in moeilijkheden geraakt en gered” en teruggebracht naar de Franse kust. In heel 2020 ging het om 9.500 oversteken en pogingen tot oversteek, tegenover 2.300 in 2019 en 600 in 2018. (blg)