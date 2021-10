Arsenal klopt Leeds in League Cup, Chelsea heeft penalty’s nodig tegen Southampton

In de League Cup heeft Arsenal met het kleinste verschil gewonnen tegen Leeds. Bij Arsenal startte Albert Sambi Lokonga op de bank.

Na een matige eerste helft viel het openingsdoelpunt pas in minuut 55. Calum Chambers, die net was ingevallen voor de geblesseerde White, kopte de 1-0 binnen. Niet veel later zorgde Eddie Nketiah (69’) voor de 2-0 eindstand. Sambi Lokonga kreeg nog 20 minuten van Mikel Arteta.

Ook in de League Cup haalde Chelsea het van Southampton. Bij Chelsea geen Romelu Lukaku. Hij staat nog steeds geblesseerd langs de kant met een enkelblessure.

Kai Havertz bracht de Blues na 44 minuten op voorsprong. Vlak na de rust zorgde Che Adams (47’) voor de gelijkmaker. Bij de penalty’s misten zowel Walcott en Mount bij de tweede poging. Smallbone miste dan de vierde poging voor Southampton, Chilwell scoorde die wel. Reece James trapte uiteindelijk de beslissende binnen.

