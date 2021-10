Zeker elf doden bij aan IS toegeschreven aanslag in oosten van Irak

Bij een aanslag die wordt toegeschreven aan de terreurgroep IS op een dorp in het oosten van Irak zijn dinsdag zeker elf mensen omgekomen. Dat melden twee bronnen bij de plaatselijke veiligheidsdiensten.

Bij de aanslag op het dorp Al-Rachad, in de provincie Diyala, vielen naast elf doden ook dertien gewonden, meldt een bron bij de veiligheidsdiensten in de provincie. Volgens de tweede bron waren er burgers onder de doden, en wonen in het dorp veel leden van de veiligheidsdiensten.

De meeste dorpsbewoners maken deel uit van de Bani Tamim-stam, een van de grootste Arabische stammen. Ook de gouverneur van de provincie hoort tot die stam.