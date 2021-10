Na 45 jaar nog slachtoffer geïdentificeerd van Amerika’s meest beruchte seriemoordenaar

Dankzij doorgedreven DNA-onderzoek heeft de politie van Chicago nog een slachtoffer van seriemoordenaar John Wayne Gacy kunnen identificeren. Het gaat om Francis Wayne Alexander, die in 1975 of 1976 – hij was toen 21 of 22 – om het leven werd gebracht. Gacy werd in 1994 terechtgesteld voor de verkrachting van en de moord op 33 jongens en mannen.

Het was sheriff Tom Dart van Cook County die het nieuws maandag bekendmaakte. Hij had net voor het weekend de moeder, de twee halfzussen en de twee halfbroers van Francis Wayne Alexander geïnformeerd. “Zelfs na 45 jaar blijft het moeilijk om te horen wat er onze geliefde Wayne is overkomen”, zo las de sheriff een verklaring van de familie voor. “Hij werd vermoord door een verachtelijke en doorslechte man. We zijn er het hart van in en ons medeleven gaat uit naar de families van de andere slachtoffers. Onze enige troost is te weten dat deze moordenaar niet langer dezelfde lucht inademt als wij.”

Sheriff Tom Dart van Cook County. — © AP

33 slachtoffers

John Wayne Gacy – ook wel de ‘Killer Clown’ genoemd, omdat hij zich als ‘Pogo de clown’ liet inhuren voor kinderfeestjes – vermoordde tussen 1972 en 1978 liefst 33 jongens en mannen, van wie hij er 29 begroef onder de kruipruimte van zijn woning, in de buurt van Des Plaines. Hij werd op 21 december 1978 gearresteerd. Al snel kon de politie 27 lichamen identificeren, maar naar de identiteit van zes andere bleef het gissen. Toen hij in 1994 werd geëxecuteerd, nam hij hun namen mee in zijn graf.

John Wayne Gacy bij zijn arrestatie in december 1978. — © rr

De seriemoordenaar werd ook de ‘Killer Clown’ genoemd, omdat hij zich als ‘Pogo de clown’ liet inhuren voor kinderfeestjes. — © Alamy Stock Photo

Een tiental jaar geleden haalde sheriff Dart die bewuste dossiers opnieuw boven. Hij liet DNA-stalen nemen van de overblijfselen en riep mensen van wie een naaste verwant spoorloos was, op om ook een DNA-staal te laten afnemen. “Deze niet-geïdentificeerde jonge mannen die op brutale wijze om het leven zijn gebracht door deze wrede seriemoordenaar hebben recht op waardigheid en dat houdt ook in dat we hun namen kennen”, zei de sheriff. “Naarmate de wetenschap evolueert, is het belangrijk voor ons om deze nieuwe technologie toe te passen op zowel nieuwe als oude gevallen, om zo slachtoffers én hun families te helpen.”

In 2011 lukte het de onderzoekers om een van de zes ‘cold cases’ op te lossen: het bleek om de 19-jarige George Bundy uit Chicago te gaan. In 2017 kon de sheriff dan de familie van James ‘Jimmy’ Byron Haakenson uit Minnesota informeren. En nu, bijna 45 jaar na de feiten, is een derde ‘cold case’ opgelost. Daarnaast werden ook nog minstens 11 andere verdwijningen opgehelderd die geen link hadden met de beruchte seriemoordenaar.