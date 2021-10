Te koop: eeuwenoude Romeinse villa met enige plafondschildering van Caravaggio

Door een erfeniskwestie – het komt in de beste families voor – staat in Rome de eeuwenoude Villa Aurora te koop voor zowat 500 miljoen euro. Wie die smak geld kan neertellen, krijgt er dan wel de enige plafondschildering bij die Caravaggio ooit gemaakt heeft. Die alleen al is zo’n 310 miljoen euro waard.

De Romeinse vastgoedmarkt staat in rep en roer nu de historische Villa Aurora op 18 januari eerstkomende openbaar wordt verkocht. Prijskaartje: bijna een half miljard euro. Het historische pand, in de 16de eeuw gebouwd door kardinaal Francesco Maria Del Monte, is al eeuwenlang eigendom van de adellijke Ludovisi-familie. Maar het Casino dell’Aurora is vooral bekend om de plafondschildering van Michelangelo Merisi, beter bekend als Caravaggio. De toen bijna 30-jarige kunstschilder realiseerde dat meesterwerk in 1597, in opdracht van de kardinaal, die een grote kunstmecenas was. Het 2,75 meter brede werk, geschilderd in olieverf op gips, toont Jupiter, Neptunus en Pluto in een allegorische scène, die de fascinatie van de kardinaal voor alchemie weerspiegelt. Daarnaast zijn er in de villa nog fresco’s van Guercino en enkele standbeelden.

Al dat fraais verklaart het niet onaardige prijskaartje van471 miljoen euro. De toekomstige eigenaar van de 2.800 vierkante meter grote villa moet ook nog eens rekenen op circa 11 miljoen euro aan restauratiekosten, zo schrijft de Italiaanse krant La Repubblica. Die meent te weten dat de verkoop een gevolg is van een erfeniskwestie sinds het overlijden van de vorige eigenaar, prins Nicolò Boncompagni Ludovisi, in 2018.

De vraag die heel kunstminnend Rome nu bezighoudt, is of de Italiaanse overheid een poging zal ondernemen om dit unieke beschermde monument te kopen en het open te stellen voor het publiek, dan wel of het in handen zal vallen van een of andere steenrijke particulier die graag wakker wordt onder een échte Caravaggio.