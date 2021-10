Twee doden bij schietpartij in winkelcentrum in Idaho

Bij een schietpartij in een winkelcentrum in de Amerikaanse staat Idaho zijn twee mensen om het leven gekomen en vier anderen gewond geraakt. Dat zegt de politie.

De schietpartij gebeurde maandag na de middag in winkelcentrum Boise Town Square in Boise, de hoofdstad van Idaho.

Een van de gewonden is een politieagent. Ook de verdachte raakte gewond bij een vuurgevecht met de politie, waarna hij opgepakt kon worden. De man zou alleen gehandeld hebben. Het is niet duidelijk wat zijn motief was.

Enkele honderden meters verderop werd een tweede crime scene onderzocht, die verband zou houden met de schietpartij.

© AP

© AP

© AP

© AP