Josh Cavallo (21) is de eerste openlijk homoseksuele voetballer in Australië: “Ik vreesde de beledigingen en de grappen”

Voor het eerst heeft een Australische voetballer uit de hoogste klasse geopenbaard dat hij homoseksueel is. Josh Cavallo liet op sociale media weten zich niet langer te willen schamen voor zijn geaardheid en klaar te zijn met zijn pogingen een dubbelleven te leiden. “Ik ben een voetballer en ik ben homoseksueel”, zei de 21-jarige middenvelder van Adelaide United. “Het enige wat ik wil is voetballen en zoals iedereen behandeld worden.”

Ook in Australië zijn er niet veel voetballers die openlijk voor hun voorkeur voor mannen uitkomen. Andy Brennan was eerder de eerste speler uit de A-League die uit de kast kwam, maar hij deed dat pas toen hij op een lager niveau actief was.

“Ik was bang dat mensen anders over me zouden gaan denken als ze er achter kwamen”, verklaarde Cavallo zijn aanvankelijke twijfel. “Ik vreesde de beledigingen en de grappen.” De Australische belangenvereniging voor voetballers noemde het een “geweldig moment voor Cavallo, voor de sport en de “lhbti+-gemeenschap”.

