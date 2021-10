Geen corona-uitbraak, en toch moet deze school enkele dagen sluiten

De school Mariagaard in Wetteren moet sluiten door overmacht. De oorzaak is dat de organisatie van de school niet meer verzekerd kan worden. Er zijn geen clusterbesmettingen onder de leerlingen of de leerkrachten.

Dinsdag waren er al 15 leerkrachten van de school aan de Oosterzelesteenweg in Wetteren niet beschikbaar door ziekte of omdat zij in quarantaine geplaatst werden na een hoogrisicocontact buiten de school, maar meestal omdat zij hun kinderen die in lagere scholen wel geconfronteerd worden met clusterbesmettingen, moeten opvangen.

“Om die reden zaten net geen 200 leerlingen in stille studie op dinsdagnamiddag”, vertelt directeur Isabelle De Clercq. “’s Morgens werd een personeelslid naar huis gestuurd nadat ze een positieve zelftest aflegde en duidelijke symptomen van Covid vertoonde. Aangezien deze persoon op de klassenraaddag op maandag met veel leerkrachten contact heeft gehad, is de kans bijzonder groot dat nog veel extra leerkrachten vanaf woensdag in quarantaine zullen moeten gaan in afwachting van hun test.”

“We wilden niet wachten op de officiële bevestiging van de PCR-test want dan moesten we woensdagvoormiddag hoogstwaarschijnlijk halsoverkop de helft van de aanwezige leerkrachten naar huis sturen”, voegt algemeen directeur Marinka Marinus daaraan toe. “Dit zou chaos veroorzaken en dat willen wij niet. Wij kiezen ervoor om dit rustig en georganiseerd te laten verlopen en moeten daarom de school preventief sluiten.”

Paul Cottenie, voorzitter van het bestuursorgaan, steunde het voorstel van het directieteam. “Eigenlijk was het een goed moment om nu deze maatregel te nemen”, zegt hij. “We sluiten tot en met vrijdag en dan is er een week vakantie. We hebben dus meteen een periode van 11 dagen.”

Overschakelen naar online

De leerlingen volgen donderdag en vrijdag les via de laptop. Woensdag wordt een overgangsdag zodat de leerkrachten weer kunnen schakelen richting afstandsonderwijs. De school kan terugvallen op eerdere ervaring met online lesgeven. Dankzij het laptopproject dat al enkele jaren loopt op de school is een snelle overschakeling mogelijk. Alle leerkrachten hebben een laptop van de school en alle leerlingen van het 1ste, 2de en 3de jaar beheersen de vaardigheid om cursussen online in te vullen met een digitale pen. De leerkracht volgt online op en verbetert.”

“Het is terug wat wennen”, besluit Marinus. “We moeten het online les geven terug wat in de vingers krijgen. En onze speciale aandacht gaat ook naar de eerstejaars want voor hen is dit afstandsonderwijs totaal nieuw.”