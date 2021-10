Zoekactie naar bootje met vluchtelingen voor kust van Zeebrugge: “Ze belden zelf hulpdiensten omdat ze al twee dagen op drift zijn”

Er is momenteel een zoekactie naar 25 transmigranten bezig op de Noordzee voor de kust van Zeebrugge. De vluchtelingen belden zelf de hulpdiensten op, met de melding dat ze al twee dagen op drift zijn.

De hulpdiensten zijn ter hoogte van het windmolenpark voor de kust van Zeebrugge op zoek naar een bootje met daarin een 25-tal transmigranten. Zij belden zelf omdat ze al twee dagen op drift waren, en dus niet in Groot-Brittannië geraakten.

Verschillende boten zijn momenteel dan ook op zoek naar het bootje in nood. Dat dobberde in eerste instantie naar verluidt zo’n kilometer van het windmolenpark af, maar volgens West-Vlaams gouverneur Carl Decaluwé moet het windmolenpark in kwestie inmiddels stilgelegd worden.

Uit voorzorg werd alvast ook een medisch centrum opgetrokken voor de transmigranten.