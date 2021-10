Federaal procureur Frédéric Van Leeuw niet eens met kritiek van voorzitter Comité I: “We hebben alles in het werk gesteld om Jürgen Conings terug te vinden”

Alles is in het werk gesteld om de voortvluchtige militair Jürgen Conings terug te vinden. Dat heeft federaal procureur Frédéric Van Leeuw woensdag verklaard. Hij reageerde daarmee op uitspraken van Serge Lipszyc, de voorzitter van het Comité I. Die had vorige week gewezen op krachten binnen de staat die extreemrechts willen bevoordelen.

Conings is de korporaal met extreemrechtse sympathieën die aan de haal ging met zwaar wapentuig uit de kazerne van Leopoldsburg. Er werd een indrukwekkende zoektocht op het getouw gezet om de man terug te vinden, maar tevergeefs. Enkele weken later werd de man levenloos teruggevonden in een bos in Dilsen-Stokkem.

LEES OOK. Voorzitter Comité I ziet complot in zaak-Jürgen Conings: “Marionet van extreemrechts” (+)

“We kunnen achteraf blijven praten over het feit dat het lichaam op 150 meter lag van de plaats waar de zoektocht was gestopt, maar we hebben alle mogelijke middelen gebruikt om hem terug te vinden. Ik stond aan het hoofd van de operaties. Hij genoot geen enkele bescherming. De vraag die we moeten stellen, gaat over uiterlijke tekenen van extreemrechts. En daar valt misschien een en ander te herkaderen”, aldus Van Leeuw op de RTBF-radio.

Lipszyc is woensdagnamiddag in de Kamer uitgenodigd voor een zitting achter gesloten van de begeleidingscommissie van de Comités I en P, over zijn uitspraken in het magazine Wilfried. “Mocht Jürgen Conings Mustafa geheten hebben, dan denk ik dat de zaken anders zouden verlopen zijn”, klonk het toen fors.