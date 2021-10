Jonge fietsster (14) levensgevaarlijk gewond na aanrijding op kruispunt

Een 14-jarige fietsster werd dinsdag in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht na een zwaar ongeval op de Gentsesteenweg in Zele. Het meisje werd aangereden door een personenwagen.

De feiten vonden plaats rond 8 uur aan het kruispunt van de Gentsesteenweg met de Kamershoek. Een 14-jarig meisje wilde er met de fiets op het zebrapad vanuit Kamershoek de gewestweg kruisen om naar de Heikantstraat te rijden. Een automobilist die vanuit Overmere kwam, duwde nog op de rem, maar kon een aanrijding niet meer vermijden. Het slachtoffer kwam enkele meters verder op de grond terecht. De hulpdiensten werden erbij gehaald, zij dienden de tiener de eerste zorgen toe. Het meisje werd in allerijl naar het ziekenhuis gebracht. Ze verkeert nog in levensgevaar. Het parket van Oost-Vlaanderen stelde een verkeersdeskundige aan om de omstandigheden en de oorzaak van het zware ongeval in kaart te brengen.