Vanaf maandag zal iedereen die naar de fitness wil in België een Covid Safe Ticket (CST) moeten kunnen voorleggen. De maatregel moet ervoor zorgen dat wie in Brussel niet kan fitnessen, dat ook niet in Vlaanderen kan komen doen. “Maar een echte grondige wetenschappelijke analyse zit er zeker niet achter”, zegt viroloog Steven Van Gucht.