Aung San Suu Kyi neemt voor het eerst sinds coup het woord voor rechtbank: “Ze heeft haar onschuld goed verdedigd”

Op het proces tegen de afgezette politieke leiding in Myanmar heeft regeringsleider Aung San Suu Kyi, die onder huisarrest staat, voor het eerst sinds de coup zelf het woord genomen voor de rechtbank. Wel kwamen weinig details over haar verklaring naar buiten, want de regerende militaire junta heeft haar advocatenteam elke communicatie met media, diplomaten, internationale organisaties en buitenlandse regeringen verboden.