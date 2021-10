Vliegverkeer op luchthaven van Soedanese hoofdstad Khartoem wordt later op de dag hernomen

De luchthaven bevindt zich in het centrum van Khartoem, waar betogers verschillende wegen hebben geblokkeerd met stenen en verbrande banden. Woensdag kwamen er voor de derde dag op rij manifestanten op straat om te betogen tegen de staatsgreep door het Soedanese leger.

Die vond maandagochtend plaats. Premier Abdallah Hamdok werd door onbekende mannen gearresteerd en naar een onbekende bestemming gebracht. De hoogste militaire vertegenwoordiger, generaal Abdel Fattah al-Burhan, kondigde daarop de ontbinding van de overgangsregering aan. In het hele land is de noodtoestand afgekondigd.

Ondertussen is Hamdok opnieuw thuis. Hij wordt bewaakt, en het is niet duidelijk of hij zich vrij mag bewegen.