Wekenlang voerde N-VA strijd tegen de invoering van een coronapas in Vlaanderen, maar ook deze keer moesten de Vlaams-nationalisten het onderspit delven. Vlaams minister-president en N-VA-kopman Jan Jambon stemde dinsdag op het Overlegcomité in met het gebruik van het Corona Safe Ticket (CST) in de horeca en fitnesscentra. Binnen N-VA, vooral op lokaal niveau, wordt er gemord.