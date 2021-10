Ruim 100 doden bij gevechten tussen islamisten en leger in Somalië

Bij gevechten tussen regeringstroepen en islamisten in Somalië, die verscheidene dagen duurden, hebben meer dan honderd mensen het leven gelaten en zijn tweehonderd anderen gewond geraakt in het Oost-Afrikaanse land, zo heeft districtscommissaris Anas Abdi woensdag gezegd.

Ongeveer 100.000 mensen vluchtten voor het geweld weg uit de stad Guriel in het noorden van het land. Huizen en medische centra werden vernield. De regering heroverde de controle over de strategisch belangrijke stad, nadat ze bijna een maand geleden door Ahlu Suna Waljama’a ingenomen was, aldus Abdi. De strijders en hun leiders sloegen naar verluidt ‘s nachts op de vlucht.

Volgens de regionale regering wil de soefimilitie de verkiezingen beïnvloeden die voor komende maand gepland zijn. In Somalië, dat sinds decennia door zware crises geplaagd wordt, moeten in november parlements- en daarna presidentsverkiezingen worden gehouden. De ambtstermijn van president Abdullah Farmajo liep in februari af, maar de verkiezingen werden op grond van onenigheid over de kiesprocedure uitgesteld. Sindsdien komt het steeds weer tot spanningen en conflicten tussen talrijke belangengroepen.