Greenpeace wil vliegreizen laten verbieden als trein op minder dan 6 uur ook op bestemming raakt

Volgens de ngo is het absoluut nodig om het luchtverkeer terug te dringen opdat de opwarming van de aarde beperkt zou blijven tot 1,5°C. Tegelijkertijd moet het treinvervoer – “het stiefkind van het Europese overheidsbeleid” – een boost krijgen.

Vluchten van minder dan 1.500 kilometer zijn goed voor een kwart van de emissies van de Europese luchtvaartsector, constateert Greenpeace in de studie. Dat terwijl er voor 51 van de 150 drukste korteafstandsvluchten in de Europese Unie (eilandroutes niet meegerekend) – goed voor 34% – al een alternatief per trein voorhanden is van minder dan zes uur. Dat is onder meer het geval voor de drie drukste routes in de EU (Parijs-Toulouse, Parijs-Nice en Athene-Thessaloniki). In de studie wordt wel niet vermeld hoeveel passagiers op deze vluchten onderweg zijn naar een aansluiting.

Voor 21 verbindingen, zoals Amsterdam-Parijs, Amsterdam-Frankfurt, Brussel-Frankfurt en Parijs-Frankfurt, bestaat er zelfs een treintraject van minder dan vier uur, aldus het rapport. Meer dan een kwart (27%) van de 150 drukste routes kan in 2021 ook afgelegd worden met een rechtstreekse nachttrein.

“We stoten 10 keer meer CO2 uit als we het vliegtuig nemen van Parijs naar Amsterdam dan indien we met de trein zouden reizen, dat terwijl dit traject in minder dan drie en een half uur met de trein kan worden afgelegd”, benadrukt Sarah Fayolle van Greenpeace Frankrijk. “Het terugdringen van het luchtverkeer is essentieel willen we de klimaatdoelstellingen in het Akkoord van Parijs halen. De afschaffing van korte vluchten is alvast een eerste stap.”