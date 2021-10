Proces rond overlijden 39 Vietnamezen in Zeebrugse container van start, vermeende spilfiguur blijft ontkennen: “Niets met die bende te maken”

In de Brugse rechtbank is het proces ingeleid rond het overlijden van 39 Vietnamezen in een Zeebrugse container. In totaal 23 beklaagden staan terecht. De vermeende leider, Vo Van Hong (45), riskeert maximum vijftien jaar cel, maar ontkent elke betrokkenheid. De zaak zal op 15 en 16 december gepleit worden.

Op 23 oktober 2019 werden 39 levenloze lichamen, onder wie die van drie minderjarigen, ontdekt in een koelwagen in Grays, een gemeente in het Zuid-Engelse graafschap Essex. Onderzoek wees uit dat de container daags voordien om 14.49 uur in Zeebrugge was aangekomen. In de loop van de namiddag verliet ze de haven, om uiteindelijk om 1 uur woensdagochtend aan te komen in Purfleet.

In het Britse luik van het onderzoek werden in januari vier mannen tot zware gevangenisstraffen veroordeeld. Ook in Vietnam werden al zeven mensen veroordeeld voor hun aandeel in de zaak.

Huiszoekingen

Op 26 mei 2020 werden zestien huiszoekingen uitgevoerd in Anderlecht, Schaarbeek, Sint-Jans-Molenbeek, Sint-Pieters-Leeuw, Ganshoren, Brussel, Ukkel en Etterbeek. Van de verdachten zitten er momenteel nog vijf achter de tralies. De huurder van een safehouse in Anderlecht, Vo Van Hong (45), wordt als spilfiguur aanzien en riskeert een maximumstraf van vijftien jaar cel. (Lees verder onder de foto)

De vijf verdachten die nog achter de tralies zitten, met links Vo Van Hong, verschenen woensdag voor de rechter in Brugge. — © aft

In totaal 23 verdachten werden naar de Brugse strafrechtbank doorverwezen voor onder meer bendevorming en mensensmokkel met als verzwarende omstandigheid het overlijden van de 39 slachtoffers. De zaak werd woensdagochtend ingeleid in de Sint-Brunokapel, waar normaal de assisenprocessen gevoerd worden. Het dossier telt overigens liefst 34 goedgevulde kaften.

Antoon Vandecasteele, de advocaat van Vo Van Hong, liet al uitschijnen dat hij alle aantijgingen zal betwisten. “Mijn cliënt geeft toe dat hij een safehouse huurde, maar met de praktijken van die bende heeft hij niets te maken”, stelde hij. “Hij is al zeker de leider niet. Mijn cliënt heeft overigens een blanco strafregister.” Van de 23 beklaagden zijn er vijf die verstek laten gaan. (Lees verder onder de foto)

Federaal procureur Ann Lukowiak. — © aft

Federaal procureur Ann Lukowiak ziet Van Hong als leider van de criminele bende. Onderzoek kon hem linken aan minstens veertig smokkels sinds september 2018. De meeste andere beklaagden zijn eveneens Vietnamezen of Belgen van Vietnamese origine. Daarnaast moeten ook drie andere Belgen, zes Marokkanen en een Armeniër uit Aalst zich verantwoorden. Zij werden vooral als taxichauffeurs ingezet door de bende.

In de zaak eisen het federaal migratiecentrum, Myria en Pag-asa, een organisatie die slachtoffers van mensenhandel ondersteunt, elk 5.000 euro schadevergoeding. De advocaten van de beklaagden moeten tegen 3 december hun besluiten neerleggen. De zaak zal op 15 en 16 december gepleit worden.

LEES OOK. Reconstructie van de fatale rit naar Essex: hoe een lege oplegger plots 39 doden bevat