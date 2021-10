Mega past procedure met voorschotten aan na klachten

Klanten van energieleverancier Mega zullen voortaan rechtstreeks in hun klantenruimte een voorgestelde verhoging van aanbetaling kunnen aanvaarden, wijzigen of weigeren zonder dat ze daarvoor telefonisch contact met Mega moeten opnemen. Mega engageerde zich daartoe na een gesprek met Test-Aankoop, zo meldt die laatste woensdag.

De consumentenorganisatie nam contact op met Mega nadat het verschillende klachten had gekregen van consumenten die een factuur van de energieleverancier ontvingen met een hoger voorschot dan voorheen. In de My Mega-klantenzone was het tot nu toe wel mogelijk om dat voorschot met maximaal 30% te verminderen, maar voor een nog grotere vermindering diende telefonisch contact te worden opgenomen met de klantenservice. Die bleek echter in vele gevallen onbereikbaar en dus bleven de klanten zitten met een bedrag waarin ze zich niet konden vinden, zegt Test-Aankoop.

LEES OOK. Wie niet oplet, belandt in veel duurdere formule voor energie en gas: twee leveranciers steken erbovenuit (+)

“We hebben een zeer constructief gesprek gehad met Mega”, verklaart Simon November, woordvoerder van Test Aankoop. De gewijzigde procedure zou woensdag vanaf 18 uur van kracht moeten zijn. Blijkt dat niet het geval, dan vraagt de consumentenorganisatie aan de betrokkenen om met haar contact op te nemen. Test-Aankoop dringt er daarnaast bij Mega op aan om daadwerkelijk telefonisch bereikbaar te blijven voor wie op deze manier contact met de energieleverancier wenst op te nemen.

LEES OOK. In zeven stappen naar lagere energiefactuur: dit kan u zélf doen als consument (+)

De consumentenorganisatie benadrukt wel dat ze alle consumenten met een variabel contract aanraadt hun voorschotten te verhogen, maar het moet gaan om een vrije keuze. “Energieleveranciers moeten deze verhoging aanbieden en niet opleggen”, klinkt het. Mega heeft zowat 600.000 contracten voor gas en elektriciteit, of ongeveer 300.000 klanten.