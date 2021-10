Problemen met benzineleveringen in Iran na cyberaanval “uit het buitenland”

Van de 4.300 tankstations in het land konden er slechts 220 weer met het centrale distributiesysteem verbonden worden, legde de woordvoerster van het staatsbedrijf NIORDC (National Iranian Oil Refining and Distribution Company) aan het officiële persbureau Irna uit.

In een land waar de benzine rijkelijk vloeit, krijgen de automobilisten een elektronische kaart van de overheid waarmee ze tot een bepaald bedrag gesubsidieerde en dus goedkope benzine kunnen tanken. Boven dat quotum geldt het “vrije” en duurdere tarief. Woensdag konden “bijna 3.000 benzinestations brandstof verdelen, maar tegen het vrije tarief”, voor een prijs die drie keer hoger ligt dan de gesubsidieerde benzine, aldus nog woordvoerster Fatemeh Kahi.

Iran heeft de op twee na grootste oliereserves van de wereld en was in 2020 de vijfde producent van de OPEC, de organisatie van olie-exporterende landen. President Ebrahim Raisi hamerde op de noodzaak te anticiperen op cyberaanvallen en zich er tegen te wapenen.

Op een hoofdweg in het noorden van Teheran stond woensdag een lange file van auto’s aan te schuiven aan een tankstation, wat het verkeer in de war stuurde. “Kan iemand me zeggen waar ik benzine kan vinden in het oosten, noordoosten of noorden van Teheran?”, vroeg iemand op Twitter.