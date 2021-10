Julian Assange woont proces over uitlevering aan VS niet bij wegens gezondheidsproblemen

Wikileaks-oprichter Julian Assange (50) heeft wegens gezondheidsproblemen de opening van het proces in beroep over zijn mogelijke uitlevering aan de Verenigde Staten niet bijgewoond. Hij neemt een hogere dosis medicijnen en voelt zich niet in staat de zitting te volgen, zei zijn advocaat woensdag bij het begin van het proces voor het Royal Courts of Justice in Londen.

“Ik maak me grote zorgen over Julians gezondheid”, zei Assanges verloofde Stella Moris voor het gerechtsgebouw, waar sympathisanten betoogden met borden met daarop onder meer “Free Assange”. “Ik hoop dat het gerecht een einde maakt aan deze nachtmerrie, zodat Julian naar huis kan komen en het gezond verstand zegeviert.”

De Australiër zit sinds ruim twee jaar in de hoogbeveiligde gevangenis Belmarsh in Londen. Aan andere rechtszittingen nam hij via een videoverbinding deel.

Het Amerikaanse gerecht wil Assange vervolgen wegens spionage, hij riskeert tot 175 jaar cel. Een rechter in Londen had het uitleveringsverzoek in januari afgewezen in verband met Assanges psychische toestand en de gevangenisomstandigheden in de VS.

Assange wordt beschuldigd van het stelen en bekendmaken van geheime informatie over het Amerikaanse militaire optreden in Irak en Afghanistan, waarmee hij informanten van de VS in gevaar bracht. Zijn verdedigers zien hem als een onderzoeksjournalist die oorlogsmisdaden aan het licht bracht. Mensenrechtenorganisaties eisen zijn onmiddellijke vrijlating.