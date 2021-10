Europese Hof van Justitie legt Polen dagelijkse dwangsom van 1 miljoen euro op

“Het naleven van de interimmaatregelen van 14 juli 2021 is noodzakelijk om ernstige en onherstelbare schade te vermijden voor de rechtsorde van de Europese Unie en de waarden waarop de Unie is gebaseerd, in het bijzonder de rechtsstaat”, zo legt het Hof uit in een mededeling.

Het Hof had Polen op 14 juli bij wijze van tussentijdse maatregel gevraagd om alle activiteiten van de zogenaamde tuchtkamer van het Hooggerechtshof op te schorten. Die kamer, een nieuwe instelling die in het kader van de hervorming van het gerecht werd opgericht, moet de rechters superviseren en heeft de macht hun onschendbaarheid op te heffen, zodat ze strafrechtelijk vervolgd of minder bezoldigd kunnen worden.