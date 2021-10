Alsof corona niet bestaat: koning Filip schudt vrolijk handen in Denemarken

Koning Filip schudt tijdens een werkbezoek in Denemarken vlijtig handen. Dat kan bevreemdend overkomen, zeker nu de coronamaatregelen in België zijn verstrengd. Terwijl hij alleen maar beleefd wil zijn, zeggen bronnen dicht bij de vorst.

Tijdens een driedaagse werkreis van koning Filip aan Kopenhagen lijkt de coronacrisis ver weg. Bij aankomst op vergaderingen en activiteiten worden handjes geschud. Mondmaskers zijn nergens te zien. Een coronapas wordt niet gevraagd.

Navraag in de Belgische delegatie leert dat de koning en zijn gevolg zich aanpassen aan de lokale gebruiken. In Denemarken zijn anderhalve maand geleden de laatste coronabeperkingen opgeheven, omdat de regering de vaccinatiegraad hoog genoeg acht. Zo is ruim tachtig procent van de bevolking ouder dan twaalf jaar volledig ingeënt. Half september veranderde de regering de status van het coronavirus van een “kritieke bedreiging van de samenleving” naar een “serieuze ziekte”.

In een land waar geen beperkingen meer gelden, zou het juist onbeleefd kunnen overkomen als koning Filip géén handen schudt, luidt het devies in de Belgische delegatie. Daarom worden de “Deense regels” toegepast tijdens het werkbezoek, met als gevolg ook dat mondmaskers in de koffer blijven.

Koning Filip, die maandag in de late namiddag in Kopenhagen is aangekomen, ondervond tijdens zijn werkbezoek aan den lijve het contrast tussen Denemarken en België. Zo moesten twee van de meereizende ministers - Crevits (CD&V) en Dermagne (PS) - dinsdag een activiteit iets vroeger verlaten om het Overlegcomité digitaal mee te maken. Daarop werd beslist dat de maatregelen in ons land weer worden verstrengd, zoals opnieuw een mondmaskerplicht in winkels en openbare gebouwen, en de invoering van een coronapas voor de horeca ook in Vlaanderen.

De ironie wilt dat Denemarken afgelopen lente een pionier was om zo’n bewijs op restaurant en bij grote evenementen te vragen aan bezoekers. De pas is sinds half september dus niet meer nodig in het noordse land.

Koning Filip sluit woensdag zijn kort werkbezoek aan de Deense hoofdstad af. Samen met een delegatie van onder anderen federale en regionale ministers van Werkgelegenheid wilde hij leren over de Deense arbeidsmarkt. Op het vliegtuig naar België moest het mondmasker voor het eerst in drie dagen weer op.