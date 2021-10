Nieuwe knieblessure houdt Ansu Fati bij Barcelona aan de kant

Fati werd zondag in de verloren Clásico tegen Real Madrid (1-2) met een pijnlijke linkerknie vervangen door Sergio Agüero, nadat kort ervoor Real-verdediger David Alaba op hem was gevallen. Barcelona-coach Ronald Koeman verklaarde dinsdag alleen dat de aanvaller niet fit was, maar dat het niets te maken had met de eerdere knieblessure. Fati liep in november 2020 een breuk op in de meniscus van zijn linkerknie en maakte pas in september na vier operaties zijn rentree.

Het is nog niet duidelijk hoelang Fati in de lappenmand. Hij sluit zich aan bij een groep geblesseerden onder wie Frenkie de Jong, Pedri en Martin Braithwaite.