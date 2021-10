Meer dan 600.000 huizen zonder stroom in VS door stormweer

Meer dan 600.000 huizen zitten woensdag zonder stroom in het noordoosten van de Verenigde Staten, dat getroffen wordt door een zware kuststorm. Plaatselijk worden windstoten bereikt van 140 kilometer per uur. Dat heeft de Amerikaanse National Weather Service (NWS) bekendgemaakt.

De staat Massachusetts werd het zwaarst getroffen, met 466.000 huizen zonder stroom om 8.00 uur plaatselijke tijd (14.00 uur Belgische tijd). Volgens twee weerfunctionarissen is de situatie “gevaarlijk” en is er kans op “orkaanachtige windstoten”. De rukwinden hebben intussen ook al veel bomen ontworteld. De weerdienst in Boston, de grootste stad in de staat, heeft inwoners gewaarschuwd dat verplaatsingen worden afgeraden.

Ook de staat Rhode Island werd zwaar getroffen, met 91.000 huizen die zonder stroom zitten. De situatie zou zich de volgende uren wel moeten stabiliseren, aldus de NWS.