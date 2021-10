Zelfs zijn eigen advocate is gechoqueerd door sms’en en mails die tv-presentator Chris Dusauchoit naar zijn buurman stuurde

Leuven/Holsbeek

Het water tussen Chris Dusauchoit en zijn buurman, zaakvoerder van een veebedrijf in Sint-Pieters-Rode (Holsbeek), is erg diep. Dat bleek dinsdag nogmaals in de Leuvense strafrechtbank waar Dusauchoit zich moest verantwoorden voor belaging van zijn buurman. Aanleiding van de strafzaak zijn onder andere Babylonische vliegenplagen in het bedrijf van de veehouder. Toen de inhoud van enkele van Dusauchoits sms’en en mails werden gedeeld, moest zelfs zijn advocate toegeven dat ze gechoqueerd was.