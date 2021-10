Nieuw fietspad is ongeschikt voor... fietsers

De relatief diepe naden tussen deze klinkers zijn even breed als een normale fietsband waardoor de band bij het minste manoeuvre klem raakt. Maar ook voor voetgangers en zeker voor mensen met een kinderwagen is dit een zeer onveilig traject. Dit fietspad is aangelegd door een aannemer in opdracht van de bouwpromotor en moet in principe overgenomen worden door de gemeente. “We moeten eerst uitklaren of de gebruikte klinkers overeenkomen met het destijds door het vorige bestuur goedgekeurde plan maar zullen nadien zeker met de aannemer een gesprek aangaan want deze onveilige situatie mag hier niet blijven bestaan”, reageerde burgemeester Brent Meuleman (Vooruit).