Rood voor de perfecte tackle, ook na inmenging van de VAR? In Italië kan het, blijkbaar: “De ref verpest de match”

Venezia moest dinsdag in de Italiaanse Serie A een pijnlijke 1-2-nederlaag slikken tegen rechtstreekse degradatieconcurrent Salernitana, door een doelpunt in de allerlaatste minuut. Achteraf werd er vooral schande gesproken over de rode kaart voor Venezia-verdediger Ethan Ampadu.

Minuut 68 van de wedstrijd in het Stadio Pier Luigi Penzo. Salernitana heeft vijf minuten eerder gelijkgemaakt en dus is de clash tussen de twee promovendi helemaal open. Ampadu, gehuurd van Chelsea, laat een pass door zijn benen gaan maar heeft niet meteen door dat Franck Ribéry op de loer ligt. De Franse aanvaller wil de bal meenemen, maar Ampadu tackelt die vakkundig uit zijn voeten. Weg gevaar… Of niet?

Scheidsrechter Marco Di Bello fluit namelijk voor een fout van de Welshman, die bovendien een rode kaart onder zijn neus krijgt en mag gaan douchen. Tot woede van alles en iedereen want uit de herhaling blijkt dat Ampadu een quasi perfecte tackle uitvoerde.

Maar ook in Italië beschikken ze natuurlijk over een VAR. De videoref maande Di Bello dan ook aan om naar de beelden te komen kijken. Een ‘clear error’ leek in de maak. Venezia was klaar om met z’n elven door te gaan. Maar de scheidsrechter dacht er het zijne van en liet de beslissing staan. Met alle gevolgen van dien dus voor Venezia.

”De scheidsrechter was de slechtste man op het veld en verpestte de wedstrijd”, aldus een woedende trainer Paolo Zanetti. “Hij werd zelfs nog naar de kant geroepen door de VAR… In de Serie A verwacht je dit soort dingen niet. Wij willen onze plek in de Serie A verdienen op basis van onze eigen prestaties, niet door beslissingen als deze. Dat is de realiteit.”