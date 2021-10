“Al 70 matchen moeten verplaatsen. En het stopt niet”

De voorrondes van de Jeugdcup Het Nieuwsblad, het grootste jeugdtoernooi van Vlaanderen, zijn begonnen. En het is nu al gepuzzel alom, zegt Emiel Tack, die vanuit Watervliet al tien jaar dat grote voetbalfeest mee coördineert. “Het regent meldingen van besmettingen in de voetbalploegjes. Van hogerhand zouden ze beter zeggen: we stoppen ermee tot na nieuwjaar.” Tekst Chris Thienpondt