Overheid veilt ‘verdachte’ diamanten (en er zijn ook betaalbare bij)

Zakjes diamanten en briljanten, ruw of geslepen. Maar allemaal met een verdacht geurtje aan. De FOD Financiën verkoopt een partij edelstenen die in beslag zijn genomen door de douane en door het gerecht verbeurd zijn verklaard. Kan je dan een ‘koopje’ doen?

Vorig jaar verkocht de overheid al eens een ring van 18 karaat wit goud en bezet met een diamant van 5,14 karaat. Het juweel ging toen weg voor ruim 90.000 euro. Maar de verkoop die nu via Finshop, de officiële veilingsite van de FOD Financiën, wordt georganiseerd is van een héél andere orde. Het gaat immers om maar liefst 71 loten diamanten en halfedelstenen. En bij allemaal kleeft er om een of andere reden een verdacht geurtje aan.

“Uit welke dossiers ze komen, kunnen we en mogen we niet zeggen. Maar ofwel zijn ze in beslag genomen tijdens een onderzoek, ofwel zijn ze afgestaan aan de Staat wegens de hoge bijkomstige invoerkosten, ofwel zijn ze achtergelaten en heeft koper niet meer van zich laten horen. In dat geval besliste de rechter dat ze verkocht mogen worden”, zegt Francis Adyns van de FOD Financiën.

Deze ruwe diamanten moeten de Schatkist minstens 86.730 euro opleveren. — © rr

De kans is dus groot dat de koper steentjes koopt die uit het criminele milieu komen. Toch mag wie deze in beslag genomen en verbeurd verklaarde diamanten koopt er gerust in zijn. “Hij of zij krijgt van de FOD Economie de nodige vergunningen zodat ze legaal kunnen verhandeld worden, benadrukt Francis Adyns.

Honderdduizenden euro’s

Bij openbare verkopen van auto’s, boten of renpaarden via de verkoopsite van de FOD Financiën, wordt zelden een beginprijs vastgelegd en gaat het om veilingen waarbij de hoogste bieder wint. Maar in dit geval zijn er wel minimumprijzen per lot. Zo moet een ruwe diamant sawable 1 van 8,77 karaat minimaal 11.503 euro opbrengen, een zakje van twee ruwe diamanten van samen 1.509 karaat 99.031 euro en voor 3 zakjes briljanten en 12 lotjes fantasiemodellen moet de koper minimaal 81.858 euro neertellen.

Maar het pronkstuk zijn enkele ruwe diamanten van uiteenlopende kwaliteit die niet voor minder dan 262.646 euro de deur uit mogen gaan. Toch is er voor elk wat wils en zijn er ook loten die minimaal rond de 10 euro moeten opleveren. Zoals een natuurlijke onbewerkte industriediamantje van 2,29 karaat.

Sommige steentjes dragen zelfs het keurmerk van de Antwerpse diamantwijk, een garantiebewijs van kwaliteit.

Alles samen rekent de overheid op een opbrengst van minimaal 702.376 euro, maar weet nu al dat de edelstenen wellicht veel meer zullen opbrengen.

Geïnteresseerden kunnen nog tot 30 november een bod uit brengen via Finshop.Belgium.be. Daar kan je ook de catalogus en de voorwaarden bekijken.

Deze sawable 1 van 8,77 karaat moet 11.503 euro opbrengen. — © Finshop

Dit steentje behoort tot een lot met vooral briljantjes. Minimumprijs: 53.158 euro — © Finshop

Sommige steentjes dragen het kwaliteitslogo van de Antwerpse diamantwijk. — © Finshop

Indrukwekkend maar slechts enkele honderden euro’s waard — © Finshop