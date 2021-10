Legertruck vol munitie gekanteld in Nederland: kogels en mortiergranaten liggen verspreid over de weg en in de gracht

In het Nederlandse Drenthe is woensdagmiddag een legertruck gekanteld. De lading, een partij kogels en mortiergranaten, kwam op de weg en in een gracht terecht. Er is een veiligheidsperimeter ingesteld. De politie en leger bewaken de omgeving.

Hoe het ongeval aan het Huis ter Heide in Drenthe is kunnen gebeuren, moet nog onderzocht worden. De eerste prioriteit is de lading in veiligheid brengen, zegt Defensie.

De legertruck maakte deel uit van een konvooi en is om een of andere reden van de weg gegaan en is gekanteld. De chauffeur en zijn begeleider bleven ongedeerd en konden zichzelf in veiligheid brengen.

De truck vervoerde een nieuwe levering munitie en mortiergranaten. Een deel kwam op de weg terecht, anderen vielen in een lager gelegen gracht.

Gelukkig zijn ze beveiligd en deden er zich geen explosies voor. De granaten met springstof en ontstekers worden apart vervoerd. Mortiergranaten moeten vlak voor gebruik eerst in elkaar worden gezet. Pas bij de lancering wordt het explosief op scherp gezet. Nu ze verspreid liggen, is de kans dat ze spontaan ontploffen dan ook bijzonder klein.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Toch wordt geen enkel risico genomen en is de buurt in een straal van 300 meter ontruimd. Drie gezinnen die thuis waren, worden elders opgevangen. De Gevangenis Norgerhaven ligt ook in de buurt, maar hoeft niet te worden ontruimd, zegt de Koninklijke Marechaussee.

“De munitie werd vervoerd vanaf het munitiecomplex in het nabijgelegen Veenhuizen, het grootste munitiecomplex van Defensie. Meerdere pallets met munitie zijn uit de aanhanger gevallen”, meldt de politie. De munitie ligt verspreid over de weg en in het water. Duikers van de Marine zijn onderweg naar de plaats van het ongeval. Ook de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) en hulpdiensten zijn ter plaatse en verwachten dat ze tot in de avond bezig zijn met munitie op te ruimen.

Veiligheidsregio Drenthe laat weten dat het gaat om munitie met springstof van gevarenklasse 1.1 en lager. Gevarenklasse 1.1 is de hoogste klasse van ontplofbare stoffen.

Intussen worden ramptoeristen op veilige afstand gehouden door politie en militairen.

Defensie kan nog niet zeggen of de munitie die in het lager ligt, nog kan gebruikt worden.