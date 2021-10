Nog geen Nainggolan bij Antwerp in de beker, maar: “Niemand haalt zijn neus op voor Westerlo, integendeel”

Na twaalf competitiematchen en vijf Europese duels treedt Antwerp donderdagavond (20u45) ook een eerste keer in de Belgische beker aan. Opponent van de Great Old wordt Westerlo, de autoritaire leider in 1B. Coach van de Kemphanen Jonas De Roeck noemde deze ontmoeting vooraf een ‘tussendoortje’, maar dat zien ze bij stamnummer 1, waar Nainggolan nog minstens twee matchen out blijft, anders. “Mijn spelers zijn zelfs een beetje ‘kwaad’ wanneer ze voor dit duel verplichte rust krijgen”, aldus Brian Priske.