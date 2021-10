RECENSIE. ‘Top 1.000 van het Belgische voetbal’: Nostalgisch monnikenwerk (****)

Titel: ‘Top 1.000 van het Belgische voetbal’Auteurs: François Colin en Raf WillemsAantal bladzijden: 512Uitgeverij: LannooOnze beoordeling: vier sterren (op een totaal van vijf)

We waren tien, de 21ste eeuw was nog ver weg, buiten woedde de crisis van de jaren ’80, maar in onze kinderkamer in de Antwerpse Kempen heerste de magie van Panini. Krom kleefden we onze vingers met de voetbalstickers waarop namen stonden als Harry Cnops, Simon Tahamata en Jean Janssens. Google bestond niet, dus zogen we alle informatie op die we links en rechts konden sprokkelen. Over Will van Woerkum, de malle spits van Beringen waarvan werd gezegd dat hij nooit trainde. Over Jules Bocandé, de bonkige kleurling van Seraing die in zijn thuisland Senegal was gaan lopen nadat hij er een scheidsrechter pardoes een klap had verkocht en voor het leven geschorst was. Over Arnor Gudjohnsson die op zijn zeventiende van IJsland naar Lokeren was komen varen – zijn vrouw was zelfs maar zestien, we hadden het Rik De Saedeleer zelf horen zeggen!

Allemaal namen die we vandaag terugvinden in de Top 1.000 van het Belgische voetbal. Ook die van De Saedeleer, midden vorige eeuw de meer dan verdienstelijke strateeg van Racing Mechelen. Een monnikenwerk moet het geweest ; een encyclopedische puzzel van 1.000 stukjes, te kiezen uit misschien wel 10.000 kandidaten. Maar wat een aandoenlijk rondje nostalgie is het geworden. Vier tijdperken, van het vooroorlogse voetbal tot de laatste kwarteeuw, samengevat in 1.000 zorgvuldig geschreven portretjes van de beste en kleurrijkste figuren die België en het Belgische voetbal hebben gekend. Geen Top 1.000 zoals u die kent uit de hitparade, een echte ranglijst is het niet, maar wel 1.000 deels chronologisch opgesomde namen. Al verraadt de lengte van de portretjes wel hun belang voor het Belgisch voetbal. Fair enough. Millennials lezen er over Kompany, Hazard of Noa Lang. Rijpe dertigers zullen mijmeren bij namen als Amokachi of Gilles De Bilde. Tachtigers worden vergast op een nostalgisch rondje langs de grote namen van de jaren ’50 van de vorige eeuw. Zelf bladerden we meteen naar Will van Woerkum.