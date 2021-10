Slachtoffer en familie stellen zich burgerlijke partij tegen vijf verdachten van agressie tegen Belgische Manchester City-fan

De 63-jarige fan van Manchester City die het slachtoffer werd van agressie op de parking langs de E40 in Drongen, stelt zich met zijn echtgenote en twee kinderen burgerlijke partij tegen de vijf verdachten. “Guido De Pauw werd niet alleen enorm zwaar toegetakeld, maar werd nadien voor dood achtergelaten. Hij is nu ietwat aan de beterhand en kan beginnen aan een wellicht lange revalidatie”, zegt zijn advocaat Thomas Gillis.

De feiten gebeurden dinsdagavond 19 oktober op de parking langs de E40 in de Gentse deelgemeente Drongen. De 63-jarige man uit Ninove droeg een sjaal van Manchester City en was na de voetbalmatch tegen Club Brugge met de wagen gestopt op de snelwegparking. Volgens de eerste vaststellingen van het onderzoek zou zijn voetbalsjaal in de tankshop afgenomen zijn door een verdachte en stapte die ermee naar buiten. Daaropvolgend kwam het slachtoffer in confrontatie met enkele verdachten op de parking, en belandde hij op de grond na fysieke agressie.

LEES OOK. In elkaar geslagen Manchester City-fan ontwaakt uit coma: “Hij heeft hele dag gehuild toen we hem vertelden wat er gebeurd is”

De politie pakte vijf personen op en ze verschenen donderdag voor de onderzoeksrechter in Gent. Drie verdachten werden in verdenking gesteld voor schuldig verzuim maar vrijgelaten onder voorwaarden, onder meer een verbod om voetbalmatchen bij te wonen. De man die de agressie pleegde en een andere man die de sjaal afnam werden aangehouden door de onderzoeksrechter.

“Het slachtoffer Guido De Pauw, zijn echtgenote en de twee kinderen stellen zich burgerlijke partij deze week tegen de vijf inverdenkinggestelden verantwoordelijk voor de zware gewelddaden aan de snelwegparking”, zegt hun advocaat Thomas Gillis. “Hooliganisme is van alle tijden maar leek lange tijd nagenoeg verdwenen uit het voetbal. Spijtig genoeg dient vastgesteld dat post corona niet enkel de supporters terug in het stadion zijn maar dat zwaar voetbalgeweld ook weer is opgedoken. Daadkrachtig optreden door zowel de overheid als de sportinstanties, in het bijzonder FIFA en UEFA, is niet alleen aangewezen maar absoluut noodzakelijk.”