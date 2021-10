VS eisen opnieuw uitlevering van Julian ‘Wikileaks’ Assange

In de juridische strijd rond Julian Assange (50) hebben de Verenigde Staten opnieuw de uitlevering van de Wikileaks-oprichter geëist. De advocaat van de VS, James Lewis, heeft woensdag op het proces voor het Royal Courts of Justice in Londen betoogd dat de eerdere beslissing van de Britse justitie gebaseerd was op onjuiste veronderstellingen.

De VS hadden beroep aangetekend nadat een rechtbank in Londen het uitleveringsverzoek in januari had afgewezen. De rechtbank verwees toen naar de problematische geestelijke gezondheid van Assange en de verwachte omstandigheden in de gevangenis in de VS. Volgens de VS zijn er verkeerde conclusies getrokken over de gezondheidstoestand van Assange en zijn zelfmoordrisico.

De advocaat van de VS trok de medische rapporten in twijfel. “De heer Assange had alle redenen om zijn symptomen te overdrijven.” Over de mogelijke gevangenisstraf in de VS zei de advocaat dat het land intussen de verzekering had gegeven dat er geen “speciale methoden zouden worden gebruikt” en dat de VS ook zou instemmen met een uitlevering naar een gevangenis in zijn vaderland Australië. Ook donderdag zal het op het proces nog over het uitleveringsverzoek gaan.

Hoogbeveiligde gevangenis

De Australiër zit sinds ruim twee jaar in de hoogbeveiligde gevangenis Belmarsh in Londen. Aan andere rechtszittingen nam hij via een videoverbinding deel. Het Amerikaanse gerecht wil Assange wegens spionage vervolgen. Hij riskeert tot 175 jaar cel in de VS. Een rechter in Londen had het uitleveringsverzoek in januari afgewezen in verband met Assanges psychische toestand en de gevangenisomstandigheden in de VS.

Assange wordt beschuldigd van het stelen en bekendmaken van geheime informatie over het Amerikaanse militaire optreden in Irak en Afghanistan, waarmee hij informanten van de VS in gevaar bracht. Zijn verdedigers zien hem als een onderzoeksjournalist die oorlogsmisdaden aan het licht bracht. Mensenrechtenorganisaties eisen zijn onmiddellijke vrijlating.