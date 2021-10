Politie belooft grondig onderzoek op eerste persconferentie over dodelijk schietincident met Alec Baldwin: “We hebben 600 stukken bewijsmateriaal”

“Twee mensen raakten het wapen aan voor het aan Alec Baldwin gegeven werd.” Dat heeft de politie van Santa Fe gezegd op een persconferentie over het dodelijk schietincident van vorige week op de filmset van Rust, de nieuwe film met Alec Baldwin. Het was de eerste keer dat ze het woord namen over het onderzoek. Dat loopt volop, zo klonk het nog.

Het was sheriff Adan Mendoza van de politie in Santa Fe, die de persconferentie gaf. “We drukken eerst en vooral ons medeleven uit met de familie Hutchins (van de filmregisseur die door de kogel om het leven kwam, nvdr). We wensen meneer Sousa een spoedig herstel toe en hopen dat het goed gaat met alle andere betrokkenen.”

Hij vertelde hoe de agenten op die bewuste dag, 21 oktober, om 1.48 uur ’s middags opgeroepen werden voor een incident op de ranch waar de film Rust opgenomen werd. “Er zouden twee mensen neergeschoten zijn. Onze mensen stelden vast dat de filmregisseuse doodgeschoten was bij de repetitie van een scène. Toen was ook duidelijk dat het acteur/producer Alec Baldwin was die geschoten had.”

Drie mensen raakten wapen aan

Het onderzoek naar het incident loopt volop. “Twee leden van de crew, de wapenspecialist en de assistent-regisseur, hadden het wapen aangeraakt voor het aan Alec Baldwin gegeven werd. Die drie individuen geven hun volledige medewerking aan het onderzoek en worden verhoord”, aldus Mendoza.

Op het moment van de feiten waren volgens Mendoza ongeveer honderd mensen aanwezig. “We hebben intussen ongeveer 600 stukken bewijsmateriaal, waaronder 500 stukken munitie. We denken dat het wapen waarmee Baldwin geschoten heeft, in ons bezit is. We denken ook dat we het omhulsel van de kogel hebben. Het projectiel dat is afgevuurd is gerecupereerd uit de schouder van meneer Sousa (de regisseur die gewond raakte, nvdr). Ook dat is bewijsmateriaal. Deze stukken zijn volgens ons wat door meneer Baldwin afgevuurd is. En ze zullen allemaal overgemaakt worden aan de FBI om geanalyseerd te worden.” Mendoza belooft een grondig en doorgedreven onderzoek naar de feiten.

Niemand opgepakt

Het openbaar ministerie, in de persoon van Mary Carmack-Altwies, nam het woord ook. “Als de feiten en het bewijs vragen om arrestaties of klachten, dan zal ik die in gang zetten”, zei ze. “Maar tot dusver is niemand opgepakt of in verdenking gesteld. Alle opties liggen nog open. Ik ga geen overhaaste beslissingen nemen.” Alec Baldwin is een actief deel van het onderzoek, zei Mendoza. “Hij is diegene die het schot afgevuurd heeft.” Maar, zo benadrukt het openbaar ministerie, het onderzoek loopt nog en er is voorlopig geen reden om Baldwin op te pakken of te verdenken van kwade wil.

Mendoza roept de filmsector op na te denken over de veiligheid op filmsets. “Dit incident heeft duidelijk gemaakt dat daar nood aan is.”