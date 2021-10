Fraude in Serie A? Italiaanse voetbalbond start onderzoek naar 62 (!) transfers

De Italiaanse voetbalbond is een onderzoek gestart naar tientallen transfers in de Serie A. Italiaanse media beweren onder meer dat clubs met opzet de waarde spelers verkeerd hebben getaxeerd ten behoeve van de boekhouding.

In totaal gaat het om 62 transfers in de periode tussen 2019 en 2021. Juventus zou bij de meeste van die deals betrokken zijn, meent Gazzetta dello Sport. De grootste transfer die wordt onderzocht is die van Victor Osimhen, die vorig jaar van de Franse club OSC Lille naar Napoli verhuisde.

In Italië zijn ruiltransacties al enige tijd onderwerp van gesprek. Bij het ruilen van spelers is het moeilijk om een precieze marktwaarde vast te stellen, waar clubs misbruik van zouden maken.

Volgens Italiaanse media heeft Covisoc, de toezichthouder van Serie A-clubs, een gedetailleerd rapport gestuurd naar de aanklager en naar Gabriele Gravina, de voorzitter van de Italiaanse voetbalbond.