Nu ze weten hoeveel PFOS ze in hun lijf hebben, willen de 3M- buurtbewoners weg. Huis verkopen, elders gezonder gaan wonen. Maar dan komt de vrees: wie wil hier komen wonen, wat gaan we nog krijgen voor ons huis? Dus blijven ze maar. Een compensatie zou mooi zijn. “Maar het meest kostbare, onze gezondheid, is niet meer te compenseren.”