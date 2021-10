Opnieuw geen Eden Hazard in de basis bij Real Madrid, Thibaut Courtois is hersteld van zijn blessure en speelt wel

Eden Hazard start woensdagavond opnieuw op de bank bij Real Madrid. De Koninklijke speelt om 21.30 uur uit bij Osasuna. Thibaut Courtois staat gewoon weer in doel na zijn enkelblessure van zondag.

Eden Hazard moest dit weekend in de Clasico tussen Barcelona en Real Madrid (0-1-winst) 90 minuten toekijken vanop de bank. Ook vanavond start de Rode Duivel niet in de competitiematch bij Osasuna. Hazard raakt maar niet op dreef bij Real en het geduld van coach Carlo Ancelotti is stilaan op. Hij lietr dinsdag al weten dat hij fittere spelers verkiest dan Hazard.

Thibaut Courtois start wel in doel. Hij was onzeker nadat hij zich blesseerde aan de knie tijdens de topper in Camp Nou, maar hij raakte gewoon speelklaar.