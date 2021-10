De Nederlandse verpakkingsvrije online supermarkt Pieter Pot steekt de grens over. Vanaf vandaag levert het bedrijf zijn kruidenierswaren in herbruikbare glazen potten met statiegeld over heel Vlaanderen. “Wie zich de melkboer nog herinnert, die zijn waar aan huis leverde in glazen flessen, weet waar we de mosterd hebben gehaald”, zegt oprichter Jouri Schoemaker.