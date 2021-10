Weer prijs: La Louvière-Anderlecht meteen stilgelegd door rookbommen

La Louvière-Anderlecht, een wedstrijd in de 1/16de finales van de Croky Cup, werd al na een minuut stilgelegd nadat de thuissupporters rookbommen op het veld hadden gegooid. Door de rook was het zicht te beperkt en scheidsrechter Van Damme legde de wedstrijd even stil. Na een paar minuten kon de wedstrijd worden hervat.