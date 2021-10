Assistent van Alec Baldwin geeft toe wapen net voor dodelijke schietincident niet goed gecontroleerd te hebben

Op een persconferentie heeft de politie van Santa Fe voor het eerst sinds het dodelijke schietincident toegelicht wat gebeurd is op de filmset. Het klonk daar onder meer dat er nog geen arrestaties gebeurd waren, maar dat er heel wat bewijsmateriaal onderzocht wordt. Wat de sheriff ook zei: in totaal drie mensen hebben het bewuste wapen aangeraakt voor het incident.

Een uur later kreeg Daily mail opmerkelijke informatie binnen. Een van de drie mensen die het wapen in handen gehad heeft, was Dave Halls. Die assistent-regisseur van Baldwin moest het wapen een laatste keer controleren voor het bij Baldwin kwam. Dat houdt onder andere in: zorgen dat in elke kamer een losse flodder zit.

Halls heeft in een verhoor bij de politie toegegeven dat hij dat controleren niet goed gedaan heeft. Zo verklaarde hij tijdens zijn verhoor dat hij het wapen van Hannah Gutierrez-Reed, de wapenexpert op de set, had gekregen en het vervolgens amper nog bekeken heeft. “Ik heb maar drie van de vijf kamers van dat wapen gezien”, zei hij.

Na het incident bracht hij het wapen naar Gutierrez-Reed. Zij opende het en samen stelden ze vast dat er vier losse flodders in zaten. In de vijfde kamer had de echte kogel gezeten.