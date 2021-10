CD&V schaart zich achter RSZ-voorstel voor voetballers van Vandenbroucke

De CD&V-Kamerfractie schaart zich achter het voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke (Vooruit) om een einde te maken aan het gunstregime die dikbetaalde voetballers krijgen. “De voorbije tien jaar kostten die lonen de schatkist ongeveer één miljard euro aan belastinggeld. De sociale en fiscale voordelen waren bedoeld om jonge, minder verdienende spelers sociaal te beschermen. We moeten terug naar dat oorspronkelijke doel”, klinkt het.

In Vandenbrouckes plan gaat de gunstige RSZ-regeling voor topsporters op de schop. Vooral topvoetballers, die soms een paar miljoen per jaar binnenhalen, zouden dat voelen. Maar ook de mindere goden zouden dat voelen. Om dat te compenseren zou er wel een “sportbonus” komen. Hoe hoog het loon mag zijn om daar aanspraak op te maken, moet nog worden uitgemaakt. Sowieso moet de regering het licht nog op groen zetten. Bij Vandenbroucke benadrukken ze dat het wetsontwerp nog lang niet af is, en dat er binnenkort nog overleg volgt met de verschillende sportfederaties.

De vraag is vooral hoe MR zich tot het voorstel zal verhouden. Partijvoorzitter Georges-Louis Bouchez – zelf voorzitter van voetbalclub Francs Borains – huivert ervoor om aan de voordelen te komen. Dat zou het einde van een pak clubs betekenen in ons land, vreest hij, en het einde van Europese avonturen voor de topclubs. Maar voorlopig houdt Bouchez de kaken stijf op elkaar. De discussie zal in de regering beslecht moeten worden. (blg, agy)