Bekernachtmerrie voor Bayern München: Borussia Mönchengladbach smeert Rekordmeister monsterscore aan

Borussia Mönchengladbach heeft Bayern München een serieuze pandoering gegeven in de tweede ronde van de DFB Pokal. Na 21 minuten stond het al 3-0 voor Gladbach. Koné en tweemaal Bensebaini (ex-Lierse), waaronder één keer vanop de stip, hadden Bayern dan al opgerold. De laatste keer dat Bayern tegen en Duitse club drie treffers incasseerde voor rust was op 18 mei 2013, ook tegen Gladbach. In de tweede helft maakte Breel Embolo met twee treffers er nog 5-0 van. Der Rekordmeister neemt zo roemloos afscheid van het bekertoernooi dit seizoen.

Ook Orel Mangala iout

Ook Stuttgart heeft de 1/16de finales niet overleefd. Het verloor met 0-2 tegen Keulen na twee goals van Anthony Modeste. Bij Stuttgart stond Orel Mangala in de basis. Ook Bayern Leverkusen werd verrassend uitgeschakeld door Karlsruhe.(vva, bow)