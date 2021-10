Staking bij havenkapiteindiensten North Sea Port

Bij de havenkapiteindiensten North Sea Port start donderdag om 6 uur een 24 uursstaking. De ACOD roept op tot actie omdat er niet voldoende geluisterd wordt naar het personeel. De vakbond, die een groot deel van zowat vijftig personeelsleden vertegenwoordigt, wil in het Vlaamse deel van de fusiehaven de dienstverlening stilleggen.

De havenkapiteindiensten bewaken de veiligheid van de haven en doen controles op onder meer de scheepvaart, het tanken van schepen en de wegen in het havengebied. Bij de dienst loopt al twee maanden een stakingsaanzegging, vooral omdat enkele eisen over een beter sociaal statuut niet worden ingewilligd. In de eisenbundel staan geen looneisen, het gaat voornamelijk om inspraak en invulling van het werk.

Sinds de fusie van de Vlaams-Nederlandse fusiehaven tot North Sea Port heerst ook onvrede over het contact met de havenleiding.