José Izquierdo met grote glimlach na doelpunt voor Club Brugge in Croky Cup: “Hier heb ik heel lang op gewacht”

José Izquierdo stond voor het eerst sinds zijn terugkeer naar Club Brugge in de basis en scoorde meteen het openingsdoelpunt in het bekerduel tegen Deinze. Het werd uiteindelijk nog 3-0. De Colombiaan was dan ook in de wolken na afloop en verscheen met een grote glimlach voor de televisiecamera’s. “Hier heb ik heel lang op gewacht en van gedroomd.”

“Ik ben heel blij met dit doelpunt. Ik heb echt genoten van deze wedstrijd. Ik ben zo blij dat ik opnieuw kan spelen. Dat is waar ik zo hard voor werk. Ik ben op goede weg om opnieuw in topvorm te geraken. Ik word beter en beter. De fans heb ik ook heel hard gemist. Het is fantastisch dat ze zo juichen voor mij.”

Bas Dost genoot van zijn basisplaats: “Niet leuk om bankzitter te zijn”

Ook Bas Dost was na afloop tevreden. De Nederlander mocht ook nog eens starten en bedankte met twee goals. Achteraf werd Dost uitgeroepen tot man van de match. “Dit voelt heel lekker”, reageerde hij voor de televisiecamera’s. “Het was lang geleden dat ik nog eens had gescoord. Maar ook gewoon nog eens aan een wedstrijd starten deed deugd. Ik moet trouwens complimenten geven aan de keeper van Deinze. Die heeft veel saves gedaan. Uiteindelijk scoor ik toch. Ik was heel blij dat die bal erin ging. Maar ik was niet zenuwachtig toen hij mijn kopballen redde. Je moet er elke keer opnieuw staan, hoeveel kansen je ook mist. De volgende bal telt.”

Ook over zijn bankzittersstatuut had Dost nog iets te zeggen. “Op de bank zitten is niet leuk”, was hij eerlijk. “Mijn laatste basisplaats dateert van augustus, dat is lang geleden. Maar ik ben een prof dus ik deed vandaag gewoon mijn stinkende best en ik keek er ook gewoon heel hard naar uit om weer te spelen. Ik heb er van genoten.”