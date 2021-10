ICO: “Nog 700 leden van Afghaanse olympische gemeenschap in gevaar”

Meer dan 300 leden van de Afghaanse olympische gemeenschap zijn de afgelopen weken in veiligheid gebracht. Maar meer dan 700 andere sporters zijn nog altijd in gevaar. Dat meldt het Internationaal Olympisch Comité (IOC), dat de internationale gemeenschap oproept om hen bij te staan.

De 700 sporters die zich nog in het land bevinden, zijn vooral vrouwen en meisjes die een sport beoefenen, en ook mensen die opkomen voor vrouwensporten, klinkt het in een IOC-persbericht.

Meteen nadat de taliban weer aan de macht kwamen in Afghanistan heeft het IOC al enkele groepen van vrouwelijke atleten het land uitgekregen. Op 8 september meldde de sportfederatie dat de Afghaanse deelnemers aan de Olympische en Paralympische Spelen van Tokio het land uit waren, net als twee sporters die zich wilden kwalificeren voor de Winterspelen van Peking. Ook leden van het Afghaanse olympisch comité en familieleden werden geëvacueerd.

De hulpoperaties gaan verder, onder meer met dank aan Qatar, Pakistan, de Verenigde Staten en Duitsland. Het IOC wil alles in het werk stellen om de leden van de Afghaanse olympische gemeenschap die nog in Afghanistan zijn het land uit te krijgen. Daarnaast werd ook al beslist een humanitair fonds op te richten voor de mensen die in Afghanistan moesten blijven en die de humanitaire crisis in het land moeten ondergaan.