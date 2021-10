Twee reanimaties tijdens bekervoetbal: fan onwel in Lier, andere fan stort in elkaar tijdens wedstrijd in Dender

Een bewogen avond voor het Belgische bekervoetbal. Tijdens twee afzonderlijke wedstrijden werden fans onwel. Zowel in Lier en als in Dender zakte een persoon in elkaar op de tribunes. Beiden moesten gereanimeerd worden.

Opschudding tijdens de tweede helft in de partij tussen OHL en Lierse. Kort na de gelijkmaker werd de wedstrijd stilgelegd. In de tribunes was een Lierse-fan in elkaar gezakt. Een EHBO-team kwam ter plaatse en moest de man reanimeren. De fan werd naar het ziekenhuis gebracht en zou bij bewustzijn zijn. Na afloop wenste OHL de fan in kwestie veel beterschap op Twitter.

Ook tijdens de bekerwestrijd in Dender tegen Eupen werd een fan onwel. Een fan zou daarbij hard tegen de grond zijn gegaan. Ook hij moest gereanimeerd worden.

