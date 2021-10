John van den Brom kan bij Genk weer lachen: “Sommige spelers dringen zich op”

“Dit lucht op”, bekende John van den Brom na de 0-6 op Winkel Sport. “Ik heb het aan de rust al tegen mijn spelers gezegd: ik ben blij dat ik eindelijk weer lachende gezichten zag in de kleedkamer.”

Alleen winnen is belangrijk, had de Genkse coach vooraf gezegd. Zeker na vijf nederlagen op een rij. “Maar als dat kan met goed voetbal en zes mooie goals, dan geeft dat zeker extra voldoening. Iedereen speelde zijn match, maar sommige jongens hebben zich op zo’n manier getoond dat ze zich opdringen naar de volgende matchen toe. Dat heb ik graag als coach.”

“Ook de twee debutanten stonden er meteen. Tobe Leysen deed wat hij moest doen, Tuur Rommens trok complexloos de lijn door van bij de beloften. Ik liet Luca Oyen naar links uitwijken, omdat zij mekaar zo makkelijk vinden. Net als Paintsil zorgde Luca voor rust voor veel diepgang, dat was ook de opdracht. Ik zag nog verschillende rasvoetballers, die zich op dit kunstgras onderscheidden. Dat stemt me erg tevreden. Of deze zege bevrijdend kan werken? Dat zullen we hopelijk zondag kunnen zeggen.” (mg)