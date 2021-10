Met stip op kop in 1B. Een sterkhouder die op z’n 28ste voor het eerst international wordt. En nu ook buur Antwerp geloot in de beker. Westerlo beleeft een droomseizoen. In 2015 kegelden ze Antwerp al eens uit de beker na een penaltythriller. Slagen ze daar weer in, dan kent u alvast de belangrijkste namen.